Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan eşi Kaan Ayhan'ın kendisini ıslıkla çağırdığını söyledi.
Galatasaray'ın futbolcusu Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in YouTube programına konuk oldu.
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Ünlü futbolcuların eşleri eğlenceli bir program çekti. Programda Aylin Ayhan'ın sözleri şaşırttı.
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Kaan Ayhan'ın eşini ıslık çalarak çağırdığını söyleyen Aylin Ayhan, "Kaan dışarıda toplum içinde beni ıslıkla çağırır. Ben her ıslık duyduğum da Kaan olsun ya da olmasın arkamı dönerim, 'Kaan beni mi çağırdı?' diye. Köpeği çağırır gibi evet" dedi.
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Duydukları karşında Zeynep Demirel de şaşkınlığını gizleyemedi.
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