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Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan eşi Kaan Ayhan'ın kendisini ıslıkla çağırdığını söyledi.

Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf - Resim: 1

Galatasaray'ın futbolcusu Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in YouTube programına konuk oldu. 

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Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf - Resim: 2

Ünlü futbolcuların eşleri eğlenceli bir program çekti. Programda Aylin Ayhan'ın sözleri şaşırttı.

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Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf - Resim: 3

Kaan Ayhan'ın eşini ıslık çalarak çağırdığını söyleyen Aylin Ayhan, "Kaan dışarıda toplum içinde beni ıslıkla çağırır. Ben her ıslık duyduğum da Kaan olsun ya da olmasın arkamı dönerim, 'Kaan beni mi çağırdı?' diye. Köpeği çağırır gibi evet" dedi.

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Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf - Resim: 4

Duydukları karşında Zeynep Demirel de şaşkınlığını gizleyemedi.

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