Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf

Kaan Ayhan'ın eşini ıslık çalarak çağırdığını söyleyen Aylin Ayhan, "Kaan dışarıda toplum içinde beni ıslıkla çağırır. Ben her ıslık duyduğum da Kaan olsun ya da olmasın arkamı dönerim, 'Kaan beni mi çağırdı?' diye. Köpeği çağırır gibi evet" dedi.