Game of Thrones oyuncusundan ünlü şarkıcıya tecavüz davası!

Dava dosyasında, asıl adı Brian Warner olan Manson'un, Bianco'yu 2009 yılında bir şarkının videosunu çekmek için Los Angeles’a getirdiği bilgisi yer aldı. 2011 yılında ise yine Phantasmagoria adlı uzun metrajlı film için Los Angeles’a getirdiği ve bu projenin de gerçekleşmediği aktarıldı.