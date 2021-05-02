Game of Thrones oyuncusundan ünlü şarkıcıya tecavüz davası!
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Ros karakteriyle bilinen Esme Bianco, ünlü şarkıcı Marilyn Manson'ı, kendisine tecavüz etmekle suçladı.
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Ros karakteriyle tanınan oyuncu Esme Bianco, cuma günü California'da, ünlü şarkıcı Marilyn Manson ve eski menajeri Tony Ciulla hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bianco, şarkıcının kendisine tecavüz ettiğini ve cinsel şiddet uyguladığını iddia etti.
İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI
Bianco, Marilyn Manson'a cinsel istismar iddiasıyla dava açtı. Los Angeles’taki federal mahkemede açılan davada Bianco, müzik videoları ve filmlerdeki sahte rol iddialarıyla kendisini İngiltere'den California'ya getirerek insan kaçakçılığı yasasını ihlal ettiğini öne sürdü.
Dava dosyasında, asıl adı Brian Warner olan Manson'un, Bianco'yu 2009 yılında bir şarkının videosunu çekmek için Los Angeles’a getirdiği bilgisi yer aldı. 2011 yılında ise yine Phantasmagoria adlı uzun metrajlı film için Los Angeles’a getirdiği ve bu projenin de gerçekleşmediği aktarıldı.
Açılan dava dosyasında, ‘Warner'ın fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal istismarının boyutunu anlamak Bianco’nun yıllarını aldı’ ifadesi yer aldı.