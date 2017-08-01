Game of Thrones'un 7. sezonunun senaryosu sızdı.
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Game of Thrones dizisinin yapımcı şirketi HBO, hack'lendiğini ve ünlü fantastik dizinin ilerleyen bölümleri ile ilgili senaryoların internete sızdırıldığını doğruladı.
Game of Thrones dizisinin yapımcı şirketi HBO, hack'lendiğini ve ünlü fantastik dizinin ilerleyen bölümleri ile ilgili senaryoların internete sızdırıldığını doğruladı.
Açıklamaya göre, Game of Thrones dizisinin toplam 1.5 TB'lık verisi hacklendi ve deep web aracılığı ile kamuoyuna sızdırıldı.
Game of Thrones dizisinin 7.sezonunu hackleyen siber saldırganlar şu şekilde bir duyuru yayımladılar: " Tüm insanlığa merhaba! Siber dünyanın en büyük sızıntısı gerçekleşti.. HBO ve Game of Thrones! 7.sezonu ilk izleyecek ve takip edecek insanlar sizlersiniz ve şanslı olmalısınız. İzleyin ve yayın! HBO çöküşe geçti!"