Game of Thrones'un 7. sezonunun senaryosu sızdı.

Game of Thrones dizisinin 7.sezonunu hackleyen siber saldırganlar şu şekilde bir duyuru yayımladılar: " Tüm insanlığa merhaba! Siber dünyanın en büyük sızıntısı gerçekleşti.. HBO ve Game of Thrones! 7.sezonu ilk izleyecek ve takip edecek insanlar sizlersiniz ve şanslı olmalısınız. İzleyin ve yayın! HBO çöküşe geçti!"



