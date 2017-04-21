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  3. 21 Nisan 2017 10:57

Game of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?

Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi tarafından seyredilen "Game of Thrones" dizisinin 7. sezonu merakla bekleniyor. Dizi başlamadan yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Game of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?

Gelmiş geçmiş en iyi yabancı dizi olarak görülen ve her sezonu izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen “Game of Thrones” dizisinin 7. sezonuna ait görüntüler geldi.

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Game of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?

Normalde nisan ayında başlaması gereken dizi 16 Temmuz 2017’de başlayacak ve bu yıl 7 bölüm oynayacak. 31 Mart tarihinde de dizinin ilk fragmanı yayınlanmıştı.

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Game of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?

işte efsane diziden ilk kareler

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Game of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?

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