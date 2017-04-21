Game of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak?
Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi tarafından seyredilen "Game of Thrones" dizisinin 7. sezonu merakla bekleniyor. Dizi başlamadan yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.
Gelmiş geçmiş en iyi yabancı dizi olarak görülen ve her sezonu izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen “Game of Thrones” dizisinin 7. sezonuna ait görüntüler geldi.
Normalde nisan ayında başlaması gereken dizi 16 Temmuz 2017’de başlayacak ve bu yıl 7 bölüm oynayacak. 31 Mart tarihinde de dizinin ilk fragmanı yayınlanmıştı.