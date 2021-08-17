Gamze Erçel' sosyal medya hesabından soruları yanıtladı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel resmi sosyal medya hesabından hakkında gelen soruları yanıtladı.
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, 2019 yılında dünyaevine girmiş, aynı sene kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı.
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SORULARI YANITLADI
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren 29 yaşındaki Erc¸el, dün Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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SORULARI YANITLADI
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren 29 yaşındaki Erc¸el, dün Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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Gamze Erçel, bir takipçisinin "Annesizken evlat büyütmek çok zor olmalı. Bu eksikliği güçlü bir şekilde kapatmakla gurur duyuyor musun?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
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