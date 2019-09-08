Gamze Özçelik evlat nöbetindeki annelere destek verdi! Gamze Özçelik k

Türkiye'nin gündeminde evlat nöbeti tutan anneler için destek veren Gamze Özçelik dikkat çekti. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Gamze Özçelik'in yaşı merak konusu oldu. Peki Gamze Özçelik kaç yaşında? Gamze Özçelik kimdir? İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin yaşları.