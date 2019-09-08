Gamze Özçelik evlat nöbetindeki annelere destek verdi! Gamze Özçelik k
Gamze Özçelik son yıllarda Türkiye'nin Afrika'daki iyilik elçisi olurken, ülkemizdeki gündemi de yakından takip ediyor. Derneğiyle birlikte Afrika'daki susuz köylere kuyu yapan Gamze Özçelik, Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarını bekleyen annelere destek verdi.
Türkiye'nin gündeminde evlat nöbeti tutan anneler için destek veren Gamze Özçelik dikkat çekti. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Gamze Özçelik'in yaşı merak konusu oldu. Peki Gamze Özçelik kaç yaşında? Gamze Özçelik kimdir? İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin yaşları.