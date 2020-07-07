Gamze Özçelik sosyal medya paylaşımıyla gönülleri fethetti!
Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik yeni hayatı ile takdir topluyor. Kurduğu dernek ile yardıma muhtaç insanlara yardımlarda bulunan Özçelik, rotasını gözde tatil beldeleri yerine Rize'ye çevirdi.
Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik yeni hayatı ile takdir topluyor. Kurduğu dernek ile yardıma muhtaç insanlara yardımlarda bulunan Özçelik, rotasını gözde tatil beldeleri yerine Rize'ye çevirdi.
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik Afrika'da açtıkları su kuyuları ile dikkat çekti.
Rize'de bahçeleri gezerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, "Çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım" dedi.
Özçelik çok konuşulacak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yine 'buraya çok güzel ev olur' diye işaret ediyorumdur. Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.