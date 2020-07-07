Gamze Özçelik sosyal medya paylaşımıyla gönülleri fethetti!

Özçelik çok konuşulacak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yine 'buraya çok güzel ev olur' diye işaret ediyorumdur. Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.