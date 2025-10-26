  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Gamze Özçelik'in eşiyle pozuna beğeni yağdı

Gamze Özçelik'in eşiyle pozuna beğeni yağdı

2023 yılında ikinci kez evlenen ünlü oyuncu Gamze Özçelik, eşiyle birlikte katıldığı davetten bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gamze Özçelik'in eşiyle pozuna beğeni yağdı - Resim: 1

Bir dönem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakarak kendini yardıma muhtaç insanlara adadı.

1 / 4
Gamze Özçelik'in eşiyle pozuna beğeni yağdı - Resim: 2

Özçelik, 2023 yılının Haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, “Ailenin Yeni Üyesi” adlı programla tanınan Reshad Strik ile dünyaevine girdi.

2 / 4
Gamze Özçelik'in eşiyle pozuna beğeni yağdı - Resim: 3

 Şimdilerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren eski oyuncu, son olarak eşiyle yeni bir paylaşım yaptı.

3 / 4
Gamze Özçelik'in eşiyle pozuna beğeni yağdı - Resim: 4

Birlikte davete katılan çiftin pozları sosyal medyada gündem oldu. Çiftin pozlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

4 / 4