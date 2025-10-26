Gamze Özçelik'in eşiyle pozuna beğeni yağdı
2023 yılında ikinci kez evlenen ünlü oyuncu Gamze Özçelik, eşiyle birlikte katıldığı davetten bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir dönem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakarak kendini yardıma muhtaç insanlara adadı.
Özçelik, 2023 yılının Haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, “Ailenin Yeni Üyesi” adlı programla tanınan Reshad Strik ile dünyaevine girdi.
Şimdilerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren eski oyuncu, son olarak eşiyle yeni bir paylaşım yaptı.
Birlikte davete katılan çiftin pozları sosyal medyada gündem oldu. Çiftin pozlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
