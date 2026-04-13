Gamze Özçelik'ten büyük sürpriz: Yıllar sonra ekranlara geri dönüyor
Kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile kendini ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, yıllar sonra oyunculuğa geri dönüyor. TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan "Operasyon Alesta" adlı dizide başrolü üstlenen Özçelik, Afrika'da görev yapan bir mühendisi canlandıracak.
Gamze Özçelik, uzun süren bir aranın ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak 2018 yılında bir projede yer alan ve ardından tüm vaktini yardım faaliyetlerine ayıran Özçelik, TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan iddialı bir yapımla anlaşma sağladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, yardım gönüllüsü kimliğiyle örtüşen özel bir karakterle ekranlara dönecek.
"Operasyon Alesta" adlı dizide başrolü üstlenen Özçelik, Afrika kıtasında görev yapan idealist Türk mühendisi Zeynep karakterine hayat verecek. Canlandıracağı bu karakter, Özçelik’in gerçek hayattaki yardım misyonuyla da paralellik gösteriyor. Oyuncunun sahadaki tecrübelerini, canlandıracağı Zeynep karakterine nasıl yansıtacağı şimdiden merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilecek olan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.