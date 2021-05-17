Gates çiftinin boşanmasında olay iddia
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile 27 yıllık eşi Melinda Gates'in boşanmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
ABD'li milyarder Bill Gates ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates boşanmaya hazırlanıyor.
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Son dönemde boşanma haberleri ile gündeme gelen Gates ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
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The Wall Street Journal'in haberine göre, Gates bir kadın çalışanı ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadı.
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Aynı habere göre, Gates, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme kararını bu ilişkinin ortaya çıkması sonrasında aldı.
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