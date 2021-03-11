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  4. Gaye Turgut ve Deniz Evin çiftinden bebek müjdesi

Gaye Turgut ve Deniz Evin çiftinden bebek müjdesi

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu çiftin, şu sıralar büyük bir heyecan yaşadığı ortaya çıktı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gaye Turgut Evin ile eşi Deniz Evin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu çiftin, şu sıralar büyük bir heyecan yaşadığı ortaya çıktı.

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BEBEK MÜJDESİ

Mutluluklarını kendilerini görüntüleyen gazetecilerle paylaşan güzel oyuncu, altı aylık hamile olduğunu söyledi ve bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

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Kız çocukları olacağını açıklayan Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin'in mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

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DİZİ SETİNDE TANIŞIP EVLENDİLER

'Beni Affet' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gaye Turgut Evin ile meslektaşı Deniz Evin, 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

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