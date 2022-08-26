Gazeteler Gülşen’in tutuklanmasını böyle gördü
İmam Hatipler ile ilgili sözleri nedeniyle jet hızıyla tutuklanarak cezaevine konulan şarkıcı Gülşen Türkiye'nin 1 numaralı gündem maddesi haline döndü. Bugün gazeteler de haberi birinci sayfalarından verdi. İşte gazetelerin Gülşen manşetleri...
Nisan ayındaki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında mahkemeden karar çıktı. Şüphelinin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanması talep edildi. Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.
Bu sıcak gelişme bugün gazete manşetlerindeydi... İşte alfabetik sırayla gazete manşetleri...
( Not: Haberi ana sayfadan görmeyen gazeteler listelenmemiştir )