Gece yarısı sokak ortasında rezalet
İsminin Sharna Walker olduğu ortaya çıkan kadının gece yarısı kendisini vara almayan güvenlik görevlisine ırkçı hakaretlerde bulunması sosyal medyada büyük tepki çekti.
İsminin Sharna Walker olduğu ortaya çıkan kadının iğrenç görüntüleri, Birmingham'daki işlek bir sokakta bulunan bara kendisini almayan görevliye hakaretler savurduğunu ortaya koyuyor.
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Sosyal medyada viral olan videoda, 24 yaşındaki Worcester'lı kadın, kapı görevlisine "lanet olası zenci" diyip küfürler savurduktan sonra adamı itti.
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Pazartesi günü Instagram'da bir özür paylaşan Walkers, iyi bir insan olduğunu ve sadece "çok sarhoş olduğunu ve kendinde olmadığını" iddia ediyor.
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24 yaşındaki Sharna Walker, bir kapı görevlisine aşağılık hakaretler haykırarak görüntülendikten sonra özür diledi, ırkçı olmadığında ısrar etti ve "geçmişte siyahi erkeklerle bile çıktığını" iddia etti.
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