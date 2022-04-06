Geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu
Box Office Türkiye, 27 Mart - 2 Nisan haftasında "prime time"da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı.
Box Office Türkiye'den Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre geçen hafta "prime time"da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...
1 / 11
1. Gönül Dağı
(Sezon 2 - Bölüm 58) - 11,50
2 / 11
2. Kuruluş Osman
(Sezon 3 - Bölüm 88) - 10,68
3 / 11
3. Alparslan Büyük Selçuklu
(Sezon 1 - Bölüm 19) - 9,37
4 / 11