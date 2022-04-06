  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu

Geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu

Box Office Türkiye, 27 Mart - 2 Nisan haftasında "prime time"da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı.

Geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 1

Box Office Türkiye'den Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre geçen hafta "prime time"da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...

1 / 11
Geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 2

1. Gönül Dağı 

(Sezon 2 - Bölüm 58) - 11,50

2 / 11
Geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 3

2. Kuruluş Osman 

(Sezon 3 - Bölüm 88) - 10,68

3 / 11
Geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu - Resim: 4

3. Alparslan Büyük Selçuklu

 (Sezon 1 - Bölüm 19) -  9,37 

4 / 11