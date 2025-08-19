Geçen yıl ekranlara damgasını vuran Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan yaz tatiline bu yıl ikinci kez "ameliyat" molası vermek zorunda kaldı.
'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyerinin yanında son dönemde sağlık sorunlarıyla da gündemde...
1 / 12
Geçtiğimiz Mayıs ayında "Hayatımda yaşadığın en zor sağlık problemi olabilir" diyerek böbrek ameliyatı olduğunu açıklayan 26 yaşındaki güzel oyuncu ameliyatın ardından soluğu arkadaşlarıyla çıktığı yaz tatilinde almıştı.
2 / 12
Ancak Devrim Özkan'ın bir kez daha ameliyat olduğu ortaya çıktı.
3 / 12
Devrim Özkan, yine böbrekleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini duyururken sağlık durumu hakkında da bilgiyi kendisi verdi.
4 / 12