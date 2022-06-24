Geceye damga vurdu: Ece Seçkin'den derin dekolteli sahne kostümü!
Sosyal medya paylaşımları ve konserlerinde tercih ettiği sahne kıyafetleri ile gündeme gelen Ece Seçkin önceki akşam Malatya Barosu tarafından düzenlenen gecede sahne aldı.
Malatya Barosu tarafından avukatlara moral gecesi düzenlendi. Gecede avukatlar ve aileleri Ece Seçkin konseriyle stres attı.
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Malatya Barosu tarafından özel bir tesiste düzenlenen moral gecesinde, avukatlar ve aileleri gönüllerince bir gece yaşarken, programda Baro Başkanı Avukat Onur Demez tarafından meslekte 30,40 ve 50 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.
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Ece Seçkin konseriyle stres atan avukatlar, gece sonunda başkan Demez’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Ece Seçkin konserden karelerini Instagram hesabından 'Dün akşam Malatya'da yüzlerce avukata konser verdik,inadına yağan yağmura rağmen alandan ayrılmayan birbirinden değerli avukatlarımıza ve Malatya Barosuna sonsuz teşekkürlerimle 💓' notuyla yayınladı.
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