Geçmişten günümüze... İşte ünlülerin magazin dünyasına damga vuran aşkları
Türk ünlülerin aşkları bazen hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanabiliyor. İşte geçmişten günümüze magazin dünyasına bomba gibi düşen aşklar...
Türk ünlülerin aşk hayatları kimi zaman sevenlerini şaşkına uğratabiliyor.
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Bazı ünlüler aşk hayatlarıyla ön plana çıkıyor.
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Hayranları tarafından yakından takip edilen isimler, aşk hayatlarıyla bir dönemin magazin konularına uzun süre gündem oldu. İşte o isimlerden bazıları...
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Mehmet Ali Erbil'in ilk aşkı Muhsine Kamiloğlu...
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