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Gelin adayı Sevgi'nin değişimi şaşkınlık yarattı

Zuhal Topal'ın bir döneme damga vuran programında eş ararken ünlü olan Sevgi Akiska'nın son hali gündemde. Sosyal medyada aktif olan gelin adayı yüzüne yaptığı küçük dokunuşlarla değişti. Takipçileri ise "Zuhal Topal'daki halin ne güzeldi" dedi.

Gelin adayı Sevgi'nin değişimi şaşkınlık yarattı - Resim: 1

Bir döneme damga vuran, sansasyonel olayların başını çeken evlilik programının gelin adayları magazin basınında kendilerine yer buluyor.

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Gelin adayı Sevgi'nin değişimi şaşkınlık yarattı - Resim: 2

Zuhal Topal'ın programında öne çıkan yarışmacılardan olan Sevgi Akiska o dönem damat adaylarından Birkan Key ile ilişki yaşamıştı.

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Gelin adayı Sevgi'nin değişimi şaşkınlık yarattı - Resim: 3

Gelin adayı Akiska'nın yatak görüntüleri de ifşa olmuştu. 

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Gelin adayı Sevgi'nin değişimi şaşkınlık yarattı - Resim: 4

Yaşananlardan sonra kendi köşesine çekilen gelin adayı Instagram'da ve TikTok'ta ise çok popüler.

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