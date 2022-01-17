Gelin adayı Sevgi'nin değişimi şaşkınlık yarattı
Zuhal Topal'ın bir döneme damga vuran programında eş ararken ünlü olan Sevgi Akiska'nın son hali gündemde. Sosyal medyada aktif olan gelin adayı yüzüne yaptığı küçük dokunuşlarla değişti. Takipçileri ise "Zuhal Topal'daki halin ne güzeldi" dedi.
Bir döneme damga vuran, sansasyonel olayların başını çeken evlilik programının gelin adayları magazin basınında kendilerine yer buluyor.
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Zuhal Topal'ın programında öne çıkan yarışmacılardan olan Sevgi Akiska o dönem damat adaylarından Birkan Key ile ilişki yaşamıştı.
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Gelin adayı Akiska'nın yatak görüntüleri de ifşa olmuştu.
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Yaşananlardan sonra kendi köşesine çekilen gelin adayı Instagram'da ve TikTok'ta ise çok popüler.
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