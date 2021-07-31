Gelin adayı Solmaz'ın transparan kıyafeti sosyal medyayı salladı
Katıldığı izdivaç programlarıyla ünlenen fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, transparan elbisesiyle sosyal medyayı sallladı.
Seda Sayan’ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programında yaptığı kalça dansları ile döneme damgasını vuran Solmaz Çiros, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.
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Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Çiros, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Fenomen gelin adayı, yeşil renkli transparan elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.
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Solmaz’ın iddialı elbisesiyle yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.
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