''Gelin Takımı 2'' ekibinin sette birbirine girdiği iddialarında sessizlik bozuldu
Gelin Takımı 2 filminin çekimleri tüm hızıyla sürerken filmin oyuncularından Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik'in çekimler sırasında tartışma yaşadığı hatta bu tartışmada bardakların havada uçuştuğu iddia edilmişti.... Oyuncular sessizliğini bozdu...
Gelin Takımı filminin devam halkası olan "Gelin Takımı 2" filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın oturduğu filmin kadrosunda ise Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Emrah Altıntoprak, Baran Bölükbaşı gibi isimler yer alıyor.
Başrollerini Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür , Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri sırasında Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında tartışma yaşandığı bardakların havada uçuştuğu iddia edilmişti.
Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardındangüzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.