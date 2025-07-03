Gelin Takımı 2'nin ünlü oyuncusu Şebnem Bozoklu'dan setten olay olan ifşa
Gelin Takımı 2 filminin çekimleri tüm hızıyla sürerken filmin oyuncularından Şebnem Bozoklu "herkes üstsüz" diyerek filmin setinden yaptığı paylaşımla olay oldu.
Gelin Takımı filminin devam halkası olan "Gelin Takımı 2" filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
1 / 17
Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın oturduğu filmin kadrosunda ise Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Emrah Altıntoprak, Baran Bölükbaşı gibi isimler yer alıyor.
2 / 17
Gelin Takımı 2 filmin çekimleri sürerken ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu setten yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
3 / 17
Sosyal medya hesabından "yaz işlerini çekerken erkeklerin sette üstsüz çalışması sorunsalı" yazdığı bir paylaşım yapan Şebnem Bozoklu'nun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
4 / 17