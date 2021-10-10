Gemma Atkinson'dan olay yaratan cinsel ilişki itirafı
Gemma Atkinson, 2009 yılında rol aldığı Boogie Woogie adlı filmdeki cinsel ilişki sahnesi ile ilgili konuştu.
Gemma Atkinson, 2009 yılında rol aldığı Boogie Woogie adlı filmde yaşadıklarını yıllar sonra ilk kez anlattı.
Yönetmenliğini Duncan Ward'un üstlendiği, 2009 yapımı Boogie Woogie adlı filmde, Charlotte Bailey adlı bir sanatçıyı canlandıran Atkinson, canlandırması gereken lezbiyen sevişme sahnesinin kendisini çok zorladığını, buna kolay hazırlanamadığını anlattı.
"CÜRETKAR SAHNELERİ ÇEKEBİLMEK..."
Filmde, bir barda tanışıp ardından da seviştiği karakteri canlandıran Jaime Winstone ile o sahnenin çekimine kadar tanışmak istemediğini söyleyen Atkinson sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer birbirimizi daha önceden tanıyor olsaydık böylesine cüretkar sahneleri çekebilmek ikimiz için de zor olurdu. Önceleri ikimiz de gergindik. Ancak birkaç kadeh votka içtikten sonra rahatlayıp rolümüze konsantre olduk. Bütün ayrıntıların gerçek olması için elimizden geleni yaptığımız bu sahneyi tek bir defada çektik. Odada sadece Jaime, ben ve iki de kamera vardı.