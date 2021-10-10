Gemma Atkinson'dan olay yaratan cinsel ilişki itirafı

"Eğer birbirimizi daha önceden tanıyor olsaydık böylesine cüretkar sahneleri çekebilmek ikimiz için de zor olurdu. Önceleri ikimiz de gergindik. Ancak birkaç kadeh votka içtikten sonra rahatlayıp rolümüze konsantre olduk. Bütün ayrıntıların gerçek olması için elimizden geleni yaptığımız bu sahneyi tek bir defada çektik. Odada sadece Jaime, ben ve iki de kamera vardı.