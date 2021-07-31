Genç aşıklar Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ilk kez el ele görüntülendi
Çıktıkları Marmaris tatilinde görüntülenen ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, tatil sonrası ilk kez el ele görüntülendi.
Çıktıkları Marmaris tatilinde görüntülenen ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, tatil sonrası ilk kez el ele görüntülendi.
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Görüntülendiklerini fark edince utangaç tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu aşıklar, basın mensuplarının ricasını kırmadı ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.
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Spordan çıktığını ve sevgilisi ile bir araya geldiğini belirten 27 yaşındaki güzel, yeni projelerinin başlamak üzere olduğunu belirtti. Ünlü çift, "İkimiz de yeni projelerimize odaklandık, umarım başarılı işler olur" ifadelerini kullandılar.
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Pandemi süresince hep evde kaldıklarını belirten ikili, "Kısa bir tatil yaptıktan sonra geldik, pek dışarı çıkmadık. İkimiz de evcimen insanlar olduğumuz için dışarıyı pek aramadık" dediler.
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