Genç DJ'in kahreden ölümü... En mutlu gününden 2 gün sonra yaşamını yitirdi
Bolu’da 2 gün önce nişanlanarak mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan 30 yaşındaki DJ Elif Ö., 2 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yaşayan Elif Ö.., geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı.
Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Elif Ö. , iki gün sonra fenalaştı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç yaşta gelen ölüm haberi Elif Ö. ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
