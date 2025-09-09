  1. Anasayfa
  4. Genç DJ'in kahreden ölümü... En mutlu gününden 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Bolu’da 2 gün önce nişanlanarak mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan 30 yaşındaki DJ Elif Ö., 2 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yaşayan Elif Ö.., geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen törenle nişanlandı.

Ailesi ve sevenleriyle en mutlu günlerinden birini yaşayan Elif Ö. , iki gün sonra fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta gelen ölüm haberi Elif Ö. ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. 

