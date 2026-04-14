Genç kadın turistler tezgahında kuyruk olan yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
İstanbul'da Karaköy İskelesi’nde baba mesleği kestaneciliği sürdüren 25 yaşındaki Alper Temel, sosyal medyada dünya çapında bir fenomene dönüştü. Rus influencer’ların paylaşımlarıyla başlayan akım, tezgahın önünde uzun turist kuyruklarına yol açtı. Kadın turistlerin genç esnaf ile fotoğraf çektirmek için oluşturduğu kuyruk Karaköy iskelesini kapladı...
Karaköy’de mısır satarken bir turistin kamerasının odağına giren Alper Temel, "Yakışıklı Mısırcı" lakabıyla dünya çapında bir fenomene dönüştü! Adına Rusya'dan özel turlar düzenlenen, dizi tekliflerini "tezgahımı bırakmam" diyerek reddeden Temel, şimdi de TikTok’u sallıyor.
İstanbul Karaköy'de bir tezgahın başında mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel, bir turistin çektiği kısa videoyla hayatının dönüm noktasını yaşadı.
"Yakışıklı Mısırcı" ve "Yakışıklı Kestaneci" lakaplarıyla anılan Temel, kısa sürede sınırları aşan bir şöhrete kavuştu.
Alper Temel'in ünü o kadar yayıldı ki, Karaköy'deki tezgahının önünde gün boyu uzun kuyruklar oluşurken, kadın turistlerin kendisiyle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştığı görülüyor.