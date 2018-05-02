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  3. 02 Mayıs 2018 12:09

Genç kız canlı yayında soyundu

YouTube'un rakiplerinden Twtich platformunda skandal bir olay yaşandı. Kadın yayıncı kamera karşısında soyundu ve o şekilde yayına devam etti

Genç kız canlı yayında soyundu

Dünyanın en büyük oyun yayıncılığı platformu olan Twitch'te sular bir türlü durulmuyor. Bu kez bir yayıncının partisi ve ortaya çıkan uygunsuz manzaralar yasak getirdi.

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Genç kız canlı yayında soyundu

Bile_Dani canlı yayınlarla oyunseverlerin karşısına çıkan bir yayıncı. Ancak Dani'nin hesabı kapatılmış durumda; sebebi ise yanında kızlarla aşırı alkollü bir yayın yapmak.

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Genç kız canlı yayında soyundu

Twitch'te alkol kullanan yayıncılar var, ama bu durum cidden biraz aşırı. Elbette böyle bir yayın yapılabilir, bu noktada sıkıntı yok. Sıkıntı alkolün etkisiyle Twitch topluluk kurallarına aykırı hareketler yapıldığında başlıyor.

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Genç kız canlı yayında soyundu

Bu minik kaza yayının 20. dakikası civarında yaşanıyor ve Bile_Dani'nin de etkisiyle kızlardan biri uygunsuz hareketler yapmaya başlıyor.

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