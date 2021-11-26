Genç kızlara taş çıkarttı: 75 yaşındaki Ajda Pekkan'dan bomba klip!
Ajda Pekkan ve Nihat Odabaşı Türk müzik tarihinin en yenilikçi klipleri arasına girecek başarılı bir çalışmaya imza attı.
Türkiye’nin ilk virtual production klibi olan klipde Ajda Pekkan adeta zaman makinesini bulmuş gibi...
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İlk çağlara gidiyor, paralel zamanlar arasında dolaşıyor, gökyüzünden iniyor, hatta uzaya ışınlanıyor.
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Tüm görüntüler MGX Film’e ait Türkiye’nin ilk ve tek virtual production studyosu Studio MGX’de çekildi. İki gün süren klibin yönetmeni Nihat Odabaşı yaşadıkları tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan, gittikleri her evrende bir araya gelmeye çabalayan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için asla kavuşamayan iki aşığın hikayesini anlatıyor.
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Adeta bir kısa film tanındaki klipte aşıkları orta çağda, dünya buzullarla kaplıyken, hayali bir cennet cehennem tasvirinin içinde bile görüyoruz.
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