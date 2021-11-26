Genç kızlara taş çıkarttı: 75 yaşındaki Ajda Pekkan'dan bomba klip!

Tüm görüntüler MGX Film’e ait Türkiye’nin ilk ve tek virtual production studyosu Studio MGX’de çekildi. İki gün süren klibin yönetmeni Nihat Odabaşı yaşadıkları tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan, gittikleri her evrende bir araya gelmeye çabalayan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için asla kavuşamayan iki aşığın hikayesini anlatıyor.