Genç model, iş adamının villasında kabusu yaşadı
25 yaşındaki Sırp model Simona Andrejic, Vietnamlı 53 yaşındaki iş adamının partisinde eğlenirken hayatı kabusu döndü.
25 yaşındaki Simona Andrejic ve diğer genç modeller, 21 Temmuz'da Vietnamlı iş adamının Chinh Chu'nun Westchester, New York'taki villasında partiye davet edildi.
Müzik ve eğlence tavan yapıyordu. Genç model aldığı alkolün de etkisiyle partide düzenlenen eğlenceli aktivitelere dahil olmak istedi.
Pek çok ünlü marka ile çalışan genç model Simona Andrejic, başına geleceklerden habersizce eğleniyordu.