  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Ağustos 2019 10:44

Genç model, iş adamının villasında kabusu yaşadı

25 yaşındaki Sırp model Simona Andrejic, Vietnamlı 53 yaşındaki iş adamının partisinde eğlenirken hayatı kabusu döndü.

Genç model, iş adamının villasında kabusu yaşadı

25 yaşındaki Simona Andrejic ve diğer genç modeller, 21 Temmuz'da Vietnamlı iş adamının Chinh Chu'nun Westchester, New York'taki villasında partiye davet edildi.

1/ 11
Genç model, iş adamının villasında kabusu yaşadı

Müzik ve eğlence tavan yapıyordu. Genç model aldığı alkolün de etkisiyle partide düzenlenen eğlenceli aktivitelere dahil olmak istedi.

2/ 11
Genç model, iş adamının villasında kabusu yaşadı

Pek çok ünlü marka ile çalışan genç model Simona Andrejic, başına geleceklerden habersizce eğleniyordu.

3/ 11
Genç model, iş adamının villasında kabusu yaşadı

Partiye katılan Simona, iş insanının bahçesinde bulunan düzenekte zipline (Çelik halat aracılığı yapılan ile emniyet kemeri giyerek kayma aktivitesi) kullandı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM