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Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti

Genç şarkıcı Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti - Resim: 1

Genç şarkıcı ve ses sanatçısı Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi krizinin ardından yaşamını yitirdi.

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Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti - Resim: 2

Kiraz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini menajeri duyurdu.

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Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti - Resim: 3

Kiraz'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Bugün Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" denildi.

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Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti - Resim: 4

Duygu Kiraz'ın üyesi olduğu Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:

"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

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