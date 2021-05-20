Genç şarkıcının korkunç sonu: Aldattığı eşinden kaçarken...
Üç hafta önce evlendiğini eşini aldatırken yakalanmamak için otelin balkonundan aşağı kata inmeye çalışan genç şarkıcı MC Kevin, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.
Polis raporları, yeni evli Brezilyalı şarkıcı MC Kevin'ın, Rio de Janeiro'daki bir otel balkonundan düşerek hayatını kaybetmeden önce kendisiyle ve bir erkek arkadaşıyla ilişkiye girmeleri için bir modele para ödemeyi teklif ettiği ortaya çıkardı.
Brezilyalı funk şarkıcısı MC Kevin, henüz 3 hafta önce evlendiği eşi ve arkadaşlarıyla aynı otelde kalıyor ve tatil yapıyordu. Ancak genç şarkıcı kaçamak yapmak isterken canından oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesi, genç şarkıcının ölümüne dair şoke eden detaylara ulaştı. Gerçek adı Kevin Nascimento Bueno olan şarkıcı, otelde eşini aldatırken, yakalanma korkusu ile balkona çıktı ve buradan düşerek feci şekilde can verdi.
26 yaşındaki model Bianca Domingues, 23 yaşındaki şarkıcı ve sanatçı arkadaşı Victor Fontenelle ile Pazar öğleden sonra tanıştığını ve onlarla birlikte alkol alarak ve uyuşturucu kullandığını söyledi.