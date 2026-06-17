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Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem'e acı veda

Doğum gününden sadece bir gün sonra 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA/DHA
Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem'e acı veda - Resim: 1

Doğum gününden yalnızca bir gün sonra, 15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak 35 yaşında hayata veda eden sevilen oyuncu Ece İrtem, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 

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Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem'e acı veda - Resim: 2

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından babası Vural İrtem tarafından teslim alınan genç oyuncunun naaşı, Kuşadası'na getirildi. Öğle namazı öncesinde Kervansaray önünden alınan cenaze, dualar eşliğinde Hanım Camii'ne getirilerek musalla taşına konuldu. 

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Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem'e acı veda - Resim: 3

Oyuncu İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncu Ece İrtem'e acı veda - Resim: 4

Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

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