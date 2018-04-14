''Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum''
Eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs, gençliğinde 10 kere kürtaj olduğunu açıkladı.
41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs (80), gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirtirken, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KOCAMLA BİRBİRİMİZİ SONRADAN SEVDİK"
41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evliydiniz. Büyük bir aşk mıydı?
'Büyük aşktı' diyemem. Biz daha çok evlendikten sonra sevdik birbirimizi. Evlilik kutsal bir konu. Aşkın gelip geçiciliğinden öte bir şey. Birbirinize sahip çıkmanız gerekiyor. Onun derdini de kendine dert edinmen gerekiyor. Biz öyle gördük.
"GENÇLİĞİMDE ÇAPKIN VE FLÖRTÖZDÜM"
Hiç aklınızdan başka biri geçmedi mi?
Güzellikleri görür insan. Kimse 'görmüyorum' diyemez. Ama 'illa benim olacak' diye bir şey yok. Niye benim olsun ki? Yahut ben niye onun olayım? 'Güzel' der geçersin. Yerinde durur.
Gençliğinizde çapkın bir kadın mıydınız?
Çoook. Benim Lakabım da 'çapkın'dı zaten. Bir sürü flörtlerim oldu. Ama ben zekadan çok etkilenirim, ruhtan etkilenirim. Kaşı gözü güzel diye kimseden etkilenmedim bu yaşıma kadar. Beyni güçlü insanlar bana karizmatik gelir. Mevlana'ya hayranım mesela. Karacaoğlan'a hayranım. Aşk işte onların tasavvur ettiği aşk benim için.