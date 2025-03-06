Gibi hayranlarına müjde: 6. sezon tarihi belli oldu

Paylaşımda şunlara yer verildi:

"Kendini bulmuş insanların kendini arayan insanları bulamaması sonucunda ortaya çıkan duygusal kopukluklara mümkün mertebe karışmamayı seçen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un gerek dijital çağın şartları gerekse bireysel tedbirsizlikleri sonucunda..."