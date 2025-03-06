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Gibi hayranlarına müjde: 6. sezon tarihi belli oldu

Exxen'de yayınlanan fenomen dizi Gibi'nin 6. sezonunun ilk tanıtım videosu yayınlandı. Yeni sezonun ilk bölümü 14 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Gibi hayranlarına müjde: 6. sezon tarihi belli oldu - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 6. sezonunun ilk bölümüne ilişkin tanıtım fragmanı yayınlandı.

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Gibi hayranlarına müjde: 6. sezon tarihi belli oldu - Resim: 2

Gibi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, diziden ilk görüntülere yer verildi.

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Gibi hayranlarına müjde: 6. sezon tarihi belli oldu - Resim: 3

Dizinin 6. sezonunun ilk bölümünün ise 14 Mart Cuma günü Exxen'de yayınlanacağı duyuldu.

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Gibi hayranlarına müjde: 6. sezon tarihi belli oldu - Resim: 4

Paylaşımda şunlara yer verildi:

"Kendini bulmuş insanların kendini arayan insanları bulamaması sonucunda ortaya çıkan duygusal kopukluklara mümkün mertebe karışmamayı seçen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un gerek dijital çağın şartları gerekse bireysel tedbirsizlikleri sonucunda..."

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