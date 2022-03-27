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  4. Giydiği kıyafetle olay olan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: Ben tüm kıyafetlerden güzelim

Giydiği kıyafetle olay olan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: Ben tüm kıyafetlerden güzelim

Bir süredir çalışmalarını İngiltere’de sürdüren Aleyna Tilki önceki gün galada giydiği kıyafet ile gündeme geldi.

Giydiği kıyafetle olay olan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: Ben tüm kıyafetlerden güzelim - Resim: 1

Bir süredir çalışmalarını İngiltere’de sürdüren Aleyna Tilki önceki gün katıldığı galadaki kıyafeti şaşırttı.

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Giydiği kıyafetle olay olan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: Ben tüm kıyafetlerden güzelim - Resim: 2

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi 'Morbius'un Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.

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Giydiği kıyafetle olay olan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: Ben tüm kıyafetlerden güzelim - Resim: 3

Hollywood yıldızı Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren Aleyna Tilki, 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 

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Giydiği kıyafetle olay olan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: Ben tüm kıyafetlerden güzelim - Resim: 4

Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram paylaşımını, kendi hesabından paylaştı.

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