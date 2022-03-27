Giydiği kıyafetle olay olan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: Ben tüm kıyafetlerden güzelim
Bir süredir çalışmalarını İngiltere’de sürdüren Aleyna Tilki önceki gün galada giydiği kıyafet ile gündeme geldi.
Bir süredir çalışmalarını İngiltere’de sürdüren Aleyna Tilki önceki gün katıldığı galadaki kıyafeti şaşırttı.
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'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, Yeni Marvel filmi 'Morbius'un Londra'da düzenlenen prömiyerine katıldı.
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Hollywood yıldızı Jared Leto ile kırmızı halıda poz veren Aleyna Tilki, 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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Bunun üzerine, dünyaca ünlü oyuncu Leto, Tilki'nin Instagram paylaşımını, kendi hesabından paylaştı.
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