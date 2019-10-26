Giyinmeyi unuttular ! Cadılar Bayramı partisinde ilginç görüntüler

Paris Hilton dün akşam, Beverly Hills'de Halloween (Cadılar Bayramı) partisi verdi. Partiye katılanların seçtiği cesur kıyafetler ise medyada olay oldu. Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, Beverly Hills’te oldukça kalabalık bir Halloween partisi verdi. Katılımın yüksek olduğu o çarpıcı partide ise seçilen kostümlerin çoğu iç çamaşırıydı…



