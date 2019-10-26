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  3. 26 Ekim 2019 15:27

Giyinmeyi unuttular ! Cadılar Bayramı partisinde ilginç görüntüler

Paris Hilton dün akşam, Beverly Hills'de Halloween (Cadılar Bayramı) partisi verdi. Partiye katılanların seçtiği cesur kıyafetler ise medyada olay oldu.

Giyinmeyi unuttular ! Cadılar Bayramı partisinde ilginç görüntüler

Paris Hilton dün akşam, Beverly Hills'de Halloween (Cadılar Bayramı) partisi verdi. Partiye katılanların seçtiği cesur kıyafetler ise medyada olay oldu. Dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton, Beverly Hills’te oldukça kalabalık bir Halloween partisi verdi. Katılımın yüksek olduğu o çarpıcı partide ise seçilen kostümlerin çoğu iç çamaşırıydı…

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Giyinmeyi unuttular ! Cadılar Bayramı partisinde ilginç görüntüler

Misafirlerin arasında Larsa Pippen, Shanina Shaik, Brooklyn Beckham, Dorothy Wang ve EJ Johnson gibi isimler bulundu.

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Giyinmeyi unuttular ! Cadılar Bayramı partisinde ilginç görüntüler

Heidi Klum ve yeni evlendiği kocası Tom Kaulitz de partiye katılanlar arasındaydı. Taze çift, simlere bulanmış bir şekilde partiye geldi.

İşte partiye katılan isimler ve seçtikleri cesur kostümler…

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Giyinmeyi unuttular ! Cadılar Bayramı partisinde ilginç görüntüler

Heidi Klum ve Tom Kaulitz

Paris Hilton ise kendi davetinde misafirlere göre oldukça kapalı bir kostüm tercih etti.

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