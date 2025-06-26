Gizem Karaca anne oldu! İşte bebeğinin ismi

CİNSİYETİNİ SON ANA KADAR AÇIKLAMAMIŞTI

Gizem Karaca, hamileliğinin büyük bir bölümünde bebeğinin cinsiyetini paylaşmamıştı. Geçtiğimiz ayın sonunda yakın arkadaşları tarafından düzenlenen “bebeğe merhaba partisi” ile bu bilgiyi de sevenleriyle paylaşmıştı.