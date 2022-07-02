Gizem Karaca da tatil sezonunu açtı, paylaşımlarına beğeni yağdı
İş insanı Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturan Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın tatil pozları sosyal medyayı salladı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatilde köpeğiyle birlikte sevimli anlarını paylaştı.
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Gizem Karaca, bikinisiyle uzanıp verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Güzelliği ve fit haliyle beğeni toplayan Karaca'nın paylaşımına çok sayıda alev emojili yorum yapıldı.
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