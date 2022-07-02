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  4. Gizem Karaca da tatil sezonunu açtı, paylaşımlarına beğeni yağdı

Gizem Karaca da tatil sezonunu açtı, paylaşımlarına beğeni yağdı

İş insanı Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturan Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Gizem Karaca da tatil sezonunu açtı, paylaşımlarına beğeni yağdı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın tatil pozları sosyal medyayı salladı.

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Gizem Karaca da tatil sezonunu açtı, paylaşımlarına beğeni yağdı - Resim: 2

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatilde köpeğiyle birlikte sevimli anlarını paylaştı.

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Gizem Karaca da tatil sezonunu açtı, paylaşımlarına beğeni yağdı - Resim: 3

Gizem Karaca, bikinisiyle uzanıp verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Gizem Karaca da tatil sezonunu açtı, paylaşımlarına beğeni yağdı - Resim: 4

 Güzelliği ve fit haliyle beğeni toplayan Karaca'nın paylaşımına çok sayıda alev emojili yorum yapıldı.

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