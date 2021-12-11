Gizem Karaca, dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in başrolünü paylaştığı Alparaslan Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya rolüne hayat veren Gizem Karaca, galada giydiği elbise ile büyüledi.
Alparaslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı ünlü oyuncu Gizem Karaca, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki 'Dayı: Bir Adamın Hikâyesi' filmi galasına katıldı.
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Gizem Karaca cesur tarzıyla gala gecesine damga vurdu.
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Başrolünde yer aldığı yapım için siyah süper mini bir elbise tercih eden Karaca dekoltesiyle de cesaretini konuşturdu
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Göğüs dekolteli mini elbise tercih eden Karaca'ya takipçileri "Yine yakıyorsun" yorumlarında bulundu.
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