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  3. 13 Haziran 2019 11:59

Gizem Karaca'yı yıkan haber

Geçen gün kedisi Kaju'nun kayıp olduğu haberini Instagram hesabından paylaşan oyuncu Gizem Karaca, takipçilerinden yardım istemişti. Oyuncu Gizem Karaca'nın çok sevdiği kedisi Kaju'yu bir araba ezdi.

Gizem Karaca'yı yıkan haber

Geçen gün kedisi Kaju'nun kayıp olduğu haberini Instagram hesabından paylaşan oyuncu Gizem Karaca, takipçilerinden yardım istemişti.

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Gizem Karaca'yı yıkan haber

Oyuncunun yardım çağrısına ''Kocaya kaçmıştır'', ''Bulana ne vereceksin?'', ''kedin bende numaranı ver'' şeklinde yanıtlar veren takipçilerine çok sinirlenen Gizem Karaca ''Dünden beri berbat haldeyim, Lütfen biraz hassas davranıp gerçekten yardımcı olabilecekseniz mesaj atın'' demişti.

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Gizem Karaca'yı yıkan haber

Karaca bu paylaşımının ardından acı haberi verdi.

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Gizem Karaca'yı yıkan haber

Ünlü oyuncu, kedisinin yaşadıkları sokağın başında bir araba tarafından ezildiğini şu sözlerle duyurdu:

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