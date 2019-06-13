Gizem Karaca'yı yıkan haber

Oyuncunun yardım çağrısına ''Kocaya kaçmıştır'', ''Bulana ne vereceksin?'', ''kedin bende numaranı ver'' şeklinde yanıtlar veren takipçilerine çok sinirlenen Gizem Karaca ''Dünden beri berbat haldeyim, Lütfen biraz hassas davranıp gerçekten yardımcı olabilecekseniz mesaj atın'' demişti.

