Gizem Karaca'yı yıkan haber
Geçen gün kedisi Kaju'nun kayıp olduğu haberini Instagram hesabından paylaşan oyuncu Gizem Karaca, takipçilerinden yardım istemişti. Oyuncu Gizem Karaca'nın çok sevdiği kedisi Kaju'yu bir araba ezdi.
Geçen gün kedisi Kaju'nun kayıp olduğu haberini Instagram hesabından paylaşan oyuncu Gizem Karaca, takipçilerinden yardım istemişti.
Oyuncunun yardım çağrısına ''Kocaya kaçmıştır'', ''Bulana ne vereceksin?'', ''kedin bende numaranı ver'' şeklinde yanıtlar veren takipçilerine çok sinirlenen Gizem Karaca ''Dünden beri berbat haldeyim, Lütfen biraz hassas davranıp gerçekten yardımcı olabilecekseniz mesaj atın'' demişti.