Gladyatör efsanesi geri dönüyor: Gladyatör 2'den ilk görüntüler geldi

Başrolünde Paul Mescal'in yer aldığı Gladyatör 2'den ilk görseller Vanity Fair tarafından yayınlandı. Yönetmen koltuğunda 24 sene önce olduğu gibi Ridley Scott'ın yer aldığı film, ABD ve Kanada hariç 15 Kasım'da vizyona girecek. ABD ve Kanada'da ise film 22 Kasım'da gösterime sunulacak.