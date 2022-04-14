Göğüs dekolteli fotoğraflarıyla gündeme gelmişti: Bahar Candan'ın makyajsız hali olay oldu
İşte Benim Stilim programıyla ünlenen ve şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan makyajsız hali ile gündeme geldi.
Moda programlarında yer alarak şöhrete kavuşan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, ablası Nihal Candan ile paylaştığı fotoğraflarla çokça konuşulmuştu.
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MAKYAJSIZ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
Sık sık hayatından kesitler paylaşan Bahar Candan'ın makyajsız hali ise sosyal medyayı salladı.
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Fenomen isme takipçilerinden onlarca yorum ve beğeni gelirken, takipçilerin yaptığı yorumlar da dikkat çekti.
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"BEN ÇOK ZEKİYİM"
Candan'ın "I'm very smart i'm very smart in the level of genious" (Ben çok zekiyim, dahi seviyesinde çok zekiyim) sözleriyle yaptığı paylaşıma takipçileri "Bu kim?" "Ne hale geldin, kendine yazık etme", "Full botox" gibi yorumlarda bulundu.
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