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  3. 11 Nisan 2019 18:50

Gökçe Bahadır ilk konserinden servet kazandı

Gökçe Bahadır rol aldığı dizilerdeki başarısının ardından çıkardığı albümle gündem olmuştu. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği ilk konser performansıyla dikkat çekerken konserden kazandığı iddia edilen ücret dudak uçuklattı

Gökçe Bahadır ilk konserinden servet kazandı

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Gökçe Bahadır albüm hazırlığına başlamış ve Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkarmıştı.

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Gökçe Bahadır ilk konserinden servet kazandı

Oyuncu albümün çıkmasından kısa bir süre sonra da bir konser verdi. Sıkı bir hazırlıkla konsere çıkan Gökçe Bahadır'ın performansı dinleyenlerden tam not aldı.

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Gökçe Bahadır ilk konserinden servet kazandı

Fakat konserden birkaç gün sonra ortaya atılan bir iddia oldukça dikkat çekti.

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Gökçe Bahadır ilk konserinden servet kazandı

Dizilerden haftalık 70 bin lira alan oyuncunun tek konserden 100 bin TL kazandığı konuşulmaya başlandı.

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