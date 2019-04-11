Gökçe Bahadır ilk konserinden servet kazandı
Gökçe Bahadır rol aldığı dizilerdeki başarısının ardından çıkardığı albümle gündem olmuştu. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği ilk konser performansıyla dikkat çekerken konserden kazandığı iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Gökçe Bahadır albüm hazırlığına başlamış ve Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkarmıştı.
Oyuncu albümün çıkmasından kısa bir süre sonra da bir konser verdi. Sıkı bir hazırlıkla konsere çıkan Gökçe Bahadır'ın performansı dinleyenlerden tam not aldı.