Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi

KENAN DOĞULU ŞAHİT OLDU

Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.