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  4. Ünlü oyuncu muradında erdi! İşte düğünden ilk kareler

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir aşk yaşadığı piyanist Emir Ersoy ile bugün Alaçatı'da düzenlenen bir törenle evlendi. Çiftin mutlu anları fotoğraflara yansıdı.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, piyanist Emir Ersoy'la Alaçatı'da evlendi.

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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi - Resim: 2

Yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi - Resim: 3

KENAN DOĞULU ŞAHİT OLDU
Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi - Resim: 4

Göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak.

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