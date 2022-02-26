Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir aşk yaşadığı piyanist Emir Ersoy ile bugün Alaçatı'da düzenlenen bir törenle evlendi. Çiftin mutlu anları fotoğraflara yansıdı.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, piyanist Emir Ersoy'la Alaçatı'da evlendi.
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Yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.
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KENAN DOĞULU ŞAHİT OLDU
Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.
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Göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak.
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