Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy ilk kez el ele

Ağustos ayının sonunda yeni bir aşka yelken açan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, önceki gece ilk kez el ele objektiflere yansıdı. Müzisyen aşkı Emir Ersoy için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan güzel oyuncu, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.