Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy ilk kez el ele
Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra hayatını kimseyi almayan Bahadır, aşkı müzisyen Emir Ersoy da bulmuştu.
Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra hayatını kimseyi almayan Bahadır, aşkı müzisyen Emir Ersoy da bulmuştu.
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Ağustos ayının sonunda yeni bir aşka yelken açan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, önceki gece ilk kez el ele objektiflere yansıdı. Müzisyen aşkı Emir Ersoy için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan güzel oyuncu, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.
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Mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey yolunda, çok mutluyuz. Birbirimizi tanıyoruz, şu an her şey çok güzel gidiyor" dedi.
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Emir Ersoy ise, "Gökçe harika bir insan, 10 parmağında on marifet var. Oyunculuğu harika, çok güzel şarkı söylüyor. Dediği gibi, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
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