Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz hali olay oldu: ''Burun estetiği nelere kadir''
Son dönemlerin en popüler oyuncularından olan Gökçe Eyüpoğlu'nun estetiksiz hali sosyal medya da olay oldu.
Özge Özprinçci, Caner Cindoruk gibi oyuncuları buluşturan Kadın dizisinde hayat verdiği Ceyda karakteri ile tanınan Gökçe Eyüpoğlu oyunculuğu kadar güzelliğle de ön planda...
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Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan güzel oyuncunun estetiksiz halleri sosyal medyada gündem oldu.
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Burun estetiği öncesinde çekilen pozları sosyal medyada yayılan güzel oyuncuyu sevenleri tanıyamadı.
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Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen oyuncunun o halleri görenleri şaşırttı. Güzel oyuncunun takipçileri o pozlara yorum yağdırdı. Takipçiler o pozlara "Burun estetiği nelere kadir" yorumları yaptı.
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