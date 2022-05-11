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  4. Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz hali olay oldu: ''Burun estetiği nelere kadir''

Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz hali olay oldu: ''Burun estetiği nelere kadir''

Son dönemlerin en popüler oyuncularından olan Gökçe Eyüpoğlu'nun estetiksiz hali sosyal medya da olay oldu.

Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz hali olay oldu: ''Burun estetiği nelere kadir'' - Resim: 1

Özge Özprinçci, Caner Cindoruk gibi oyuncuları buluşturan Kadın dizisinde hayat verdiği Ceyda karakteri ile tanınan Gökçe Eyüpoğlu oyunculuğu kadar güzelliğle de ön planda...

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Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz hali olay oldu: ''Burun estetiği nelere kadir'' - Resim: 2

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan güzel oyuncunun estetiksiz halleri sosyal medyada gündem oldu. 

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Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz hali olay oldu: ''Burun estetiği nelere kadir'' - Resim: 3

Burun estetiği öncesinde çekilen pozları sosyal medyada yayılan güzel oyuncuyu sevenleri tanıyamadı. 

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Gökçe Eyüboğlu'nun estetiksiz hali olay oldu: ''Burun estetiği nelere kadir'' - Resim: 4

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen oyuncunun o halleri görenleri şaşırttı. Güzel oyuncunun takipçileri o pozlara yorum yağdırdı. Takipçiler o pozlara "Burun estetiği nelere kadir" yorumları yaptı. 

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