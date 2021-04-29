Gökçe Kırgız Taner’e 252 bin liralık dava

Konu hakkında konuşan Kırgız Taner şunları söyledi; "Bu şarkı ile tanındığım için, adımı bir karışıklık olmaması adına belgelerle birlikte resmi olarak 2011 yılında değiştirdim. Türkiye Cumhuriyeti bu kimlik kartını bana verdi. Bu isme yıllardır ben hizmet ediyorum. Şimdi bunun hukuk mücadelesini yapacağız. Mahkeme bu isme kim hizmet ediyor, onu öğrenmek istiyor. Ekranlarda yıllardır ben varım. 2015 yılından beri resim olarak bu işi yapıyorum."