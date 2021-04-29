Gökçe Kırgız Taner’e 252 bin liralık dava
Geçtiğimiz şubat ayında Yılmaz Taner ile evlenen Gökçe Kırgız Taner, evliliğin güzel gittiğini söyledi. Kolundaki yanık izi dikkat çeken Kırgız Taner, "Yemek yaparken yaktım. Malum pandemi sonrası mutfağa daha fazla girmeye başladık" dedi.
Geçtiğimiz şubat ayında Yılmaz Taner ile evlenen Gökçe Kırgız Taner, evliliğin güzel gittiğini söyledi. Kolundaki yanık izi dikkat çeken Kırgız Taner, "Yemek yaparken yaktım. Malum pandemi sonrası mutfağa daha fazla girmeye başladık" dedi.
GENÇLİK HATASI 2007 yılında seslendirdiği 'Kalbime Gömerim Zaman' şarkısı ile tanınan Gökçe Kırgız Taner'in, eseri ve markayı çaldığı iddia edilmişti. Asıl ismi Merve Doğan olan Gökçe Kırgız Taner'in, Gökçe Kırgız isimli şahsı taklit ettiği ve şarkıyı sahiplendiği öne sürülmüştü.
Konu hakkında konuşan Kırgız Taner şunları söyledi; "Bu şarkı ile tanındığım için, adımı bir karışıklık olmaması adına belgelerle birlikte resmi olarak 2011 yılında değiştirdim. Türkiye Cumhuriyeti bu kimlik kartını bana verdi. Bu isme yıllardır ben hizmet ediyorum. Şimdi bunun hukuk mücadelesini yapacağız. Mahkeme bu isme kim hizmet ediyor, onu öğrenmek istiyor. Ekranlarda yıllardır ben varım. 2015 yılından beri resim olarak bu işi yapıyorum."
"Dokuz tane single yaptım, hanımefendi neredeydi. Neden 14 yıl önce itiraz etmedi? Diyor ya 'Hayatımı çaldı' diye. Hayat çalmak böyle bir şey değil. Madem ben senin hayatını çaldım senin itiraz etme hakkın vardı, niye itiraz etmedin?"