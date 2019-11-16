Gökhan Özoğuz genç bir kadınla görüntülendi
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün Etiler’de yanında genç bir kadınla görüntülendi. Gökhan Özoğuz kadın hakkında "20 yıllık arkadaşım" dedi.
Elbet Steakhouse’a gelen şarkıcı, aracından inerken fotoğraflarını çeken muhabirlere “Niye çekiyorsunuz kardeşim? Hanımefendi ajanstan 20 yıllık arkadaşım olur” diyerek tepki gösterdi.
Ünlü şarkıcı, mekanın valelerine de “Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz, bekletiyorsunuz?” sözleriyle sitem etti.