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  3. 16 Kasım 2019 09:22

Gökhan Özoğuz genç bir kadınla görüntülendi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, önceki gün Etiler’de yanında genç bir kadınla görüntülendi. Gökhan Özoğuz kadın hakkında "20 yıllık arkadaşım" dedi.

Gökhan Özoğuz genç bir kadınla görüntülendi

Gökhan Özoğuz, önceki gün Etiler’de yanında genç bir kadınla görüntülendi.

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Gökhan Özoğuz genç bir kadınla görüntülendi

Elbet Steakhouse’a gelen şarkıcı, aracından inerken fotoğraflarını çeken muhabirlere “Niye çekiyorsunuz kardeşim? Hanımefendi ajanstan 20 yıllık arkadaşım olur” diyerek tepki gösterdi.

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Gökhan Özoğuz genç bir kadınla görüntülendi

Ünlü şarkıcı, mekanın valelerine de “Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz, bekletiyorsunuz?” sözleriyle sitem etti.

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Gökhan Özoğuz genç bir kadınla görüntülendi

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