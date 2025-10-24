Gökhan Özoğuz'dan yıllar sonra gelen acı itiraf
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, konuk olduğu Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında hem babasıyla hem de kardeşi ikizi Hakan Özoğuz’un hastalığı ile ilgili yıllar sonra ilk kez bir itirafta bulundu.
Sevilen müzisyen Gökhan Özoğuz, babasının vefatından sonra yaşadıklarını anlattı:
“Babama kadar vurdumduymaz, yerde yatar uyurum o kadar rahatım, babamın rahatsızlığı başladı; vefat etti; benim dünyam 180 derece döndü, bambaşka bir adam oldum ben. Çok fazla her şeye dikkat etmeye başladım. Baba bizim için her şeyin temeliydi, o sabiteyi kaybedince, -bir dakika bir yere basayım ben diyorsun."
"Beni çok değiştirdi. Kendimle ilgili çok farklı şeyler fark ettim. Fobiler gelişmeye başladı… Zihnimde ailenin bütün yükünü ben taşıyormuşum gibi hissediyordum; o da bende ciddi kaygı bozuklukları, panik atak dönemleri, fobiler gerçekleştirdi. Çok işe yarayan bir teknikle, EMDR tekniği ile bu travma blokajlarından kurtuldum. Çok iyi geldi bana. Ses frekansı ile anlatmaya başlıyorsun karşındakine, çok iyi geldi bana. Kaygıları cevaplandırmaya başlıyorsun.”
Gökhan Özoğuz tüm samimiyetiyle babasının ardından geçen acı yılları şu cümlelerle anlattı:
“Vefat etmeden 1-2 gece önce biz iyiyiz ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz, Sen rahat ol dedim, sarıldım. Yanında yattım biraz. En son oydu. Ağlayamadım, sonra 7 sene boyunca ağladım... 6-7 ay gözyaşı dökemedim."