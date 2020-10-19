Gökhan Töre ve Buket Töre çifti koronavirüsü unuttu
Gökhan Töre ve 6.5 aylık hamile eşi Buket Töre, önceki akşam Bebek'te görüntülendi Çiftin koronavirüs tedbirlerine uymayarak, maske takmaması şaşırttı.
Gökhan Töre ve 6.5 aylık hamile eşi Buket Töre, önceki akşam Bebek'te görüntülendi Çiftin koronavirüs tedbirlerine uymayarak, maske takmaması şaşırttı.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Gökhan-Buket Töre çifti, Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
Gökhan Töre'nin, ne kendi ne de 6.5 aylık hamile eşinin maske takmıyor olması ise görenleri şaşırttı.