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  3. 19 Ekim 2020 11:16

Gökhan Töre ve Buket Töre çifti koronavirüsü unuttu

Gökhan Töre ve 6.5 aylık hamile eşi Buket Töre, önceki akşam Bebek'te görüntülendi Çiftin koronavirüs tedbirlerine uymayarak, maske takmaması şaşırttı.

Gökhan Töre ve Buket Töre çifti koronavirüsü unuttu

Gökhan Töre ve 6.5 aylık hamile eşi Buket Töre, önceki akşam Bebek'te görüntülendi Çiftin koronavirüs tedbirlerine uymayarak, maske takmaması şaşırttı.

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Gökhan Töre ve Buket Töre çifti koronavirüsü unuttu

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Gökhan-Buket Töre çifti, Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

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Gökhan Töre ve Buket Töre çifti koronavirüsü unuttu

Gökhan Töre'nin, ne kendi ne de 6.5 aylık hamile eşinin maske takmıyor olması ise görenleri şaşırttı.

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Gökhan Töre ve Buket Töre çifti koronavirüsü unuttu

İlk kez baba olacak olan Gökhan Töre'nin duyarsız halleri dikkat çekerken, kendilerine yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı.

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