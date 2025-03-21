Gonca Vuslateri çok merak edilen eşiyle aşka geldi
Ekranların başarılı oyuncusu Gonca Vuslateri evlilik yıl dönümünde çok merak edilen eşiyle birlikte yaptığı dudak dudak paylaşımla gündem oldu.
Ekranların sevilen dizisi Leyla'da 'Nur' karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, geçtiğimiz sene hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıkladıktan sonra nikah masasına oturarak hayatını Levent Yaşar ile birleştirmişti. Güzel oyuncu evliliğini "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" diyerek hayranlarına duyurmuştu.
Gonca Vuslateri, ayrıca katıldığı bir televizyon programında eşi Levent Yaşar ile ilgili “Levent devlet memuru, benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.
26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı kucağına alan ünlü isim, hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Hamilelikte aldığı kiloları doğum sonrasında hızla veren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşımlarda bulunuyordu.