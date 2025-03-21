Gonca Vuslateri çok merak edilen eşiyle aşka geldi

Gonca Vuslateri, ayrıca katıldığı bir televizyon programında eşi Levent Yaşar ile ilgili “Levent devlet memuru, benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.